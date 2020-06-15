Zarif ile Çavuşoğlu İstanbul'da bir araya geliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geliyor.

Türk basınına göre, Dışişleri Bakanı Zarif saat 11.00'da Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile toplantıya geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından iki bakanın öğle saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Zarif'in İstanbul ziyareti çerçevesinde Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.