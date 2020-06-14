Rusya’da vaka sayısı 8835 arttı, iyileşenlerin sayısı 280 bini geçti

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, “Son 24 saatte Rusya’da 84 bölgede 8835 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Vakaların 3198’inde bir semptoma rastlanmadı” ifadeleri kullandı. 119 kişi de hayatını kaybetti

Yeni vakaların 1477’si Moskova’da görüldü.

Böylece toplam vaka sayısı 528 bin 964’e, koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 6948’e yükseldi. Ölüm oranı toplam vaka sayısının yüzde 1.3’ünü oluşturuyor.

Vakaların yaklaşık yüzde 53'ü iyileşti

İyileşen hasta sayısı gün içinde 5409 artarak 280 bin 50’ye çıktı. İyileşen hasta sayısı ise toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 53’ü kadar.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, salgının başlangıcından beri 14.8 milyon test yapıldı.

Kaynak: Sputnik