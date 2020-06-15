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15 Haz 2020 12:39

Fransa: Türkiye'nin müdahalesi kabul edilemez, NATO ile görüşeceğiz

Fransa: Türkiye'nin müdahalesi kabul edilemez, NATO ile görüşeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin "agresif" bir politika ile Libya'ya müdahale etmesinin "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Bugün Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, Libya açıklarında 7 gemi konuşlandırdı ve silah ambargosunu ihlal ediyor. Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi kabul edilemez, hoş görülemez" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin "NATO'dan faydalandığı" belirten Fransa Cumhurbaşkanlığı, "Fransa buna izin veremez. Bu konuda NATO üyeleriyle de görüşmeler yapacağız" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerikalı mevkidaşı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Libya konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump ve Macron, Libya'da dış müdahalelerin kötüleşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi ve bölgede bir an önce gerginliğin azaltılması gerektiği konusunda mutabık kaldı" ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: Euronews

News Code 1887139

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