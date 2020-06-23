Macron'dan Türkiye'nin Libya politikasıyla ilgili son açıklama

Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumnhurbaşkanı, Türkiye'nin Libya'da "tehlikeli bir oyun" oynadığını ve Berlin'de aldığı tüm yükümlülüklere "karşı geldiğini" belirtti.

Bir hafta önceki telefon konuşmasında da aynı düşünceleri Başkan Donald Trump ile paylaştığını belirten Macron, durumun Avrupa'nın olduğu kadar Libya'nın komşularının ve tüm bölgenin zararına olduğunun altını çizdi. Ülkeye dış müdahalelerin ve tek taraflı anlaşmaların da bir an önce sonlanması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin destek verdiği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Libya'nın kuzey doğusunda kontrolü tekrar ele geçirmiş durumda. UMH'ye bağlı güçlerin Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki Sirte'ye doğru ilerlemesi ise Mareşal Hafter güçlerini destekleyen Mısır'ı harekete geçirdi. Kahire “Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Gerekirse savaşa hazırız” mesajının verdi.

Kaynak: Euronews