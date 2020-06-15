Real Madridli Luka Modric'den Mbappe'ye tavsiye

Luka Modric, Kylian Mbappe'nin dünyanın yeni bir numarası olacağından emin. Hırvat oyuncu, Paris Saint Germain'nin genç yıldızına rekabet gücü yüksek bir lige gitmesini tavsiye etti.

2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan Modric, Mbappe'nin İspanya veya İngiltere'de forma giymesinin kariyerini olumlu etkileyeceğini söyledi.

İtalyan basınına konuşan deneyimli orta saha, "Mbappe'de dünyanın en iyisi olmak için bütün özellikler mevcut. Tek yapması gereken Fransa'nın aksine, şampiyonluk yarışının zorlu geçtiği bir lige gitmek" dedi.

Mbappe 21 yaşında olmasına rağmen Fransa Ligi'nde dört şampiyonluk yaşadı. Genç yıldız ayrıca 2018'de Fransa'nın kazandığı Dünya Kupası'nın da yıldızlarından biriydi.

Real Madrid'e gelmesi için yapılan bir çağrı mı?

Modric'in bu açıklamaları, Mbappe'nin Real Madrid'e gelmesi için yapılan bir çağrı olarak yorumlandı.

Madrid ekibinin Teknik Direktörü Zinedine Zidane da daha önce Mbappe'yi takımında görmeyi çok istediğini söylemişti.

Fransız yıldızın menajeri de önceki aylarda "Mbappe, idolü Zidane'nin çalıştırdığı Real Madrid'de dünyanın en iyi 9 numarası olmayı hedefliyor" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: TRT Spor