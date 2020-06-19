İran: UAEK yönetim kurulunun kararına uygun yanıt verilecektir

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İran ile ilgili karara, uygun ve gereken cevabın verileceğini söyledi.

İRNA'nın haberine göre Garipabadi, yaptığı açıklamada, UAEK üyeleri arasında İran’ın en fazla denetimleri kabul eden ülke olduğunu belirterek, ajans tarafından İran’ın ciddi kaygılarına rağmen iki mekanda denetim yapılma istemini, görüşmelerin sürdüğü dönemde bu kararın alınmasının siyasi ve yapıcı olmayan bir tutum olduğunu ve İran açısında esef verici ve hayal kırılmasına sebep olduğunu ifade etti.

Kararın fazla istemden başka bir şey olmadığını ifade eden Garipabadi, İran’ın böyle bir durumu kim tarafından olursa olsun reddettiğini, kararın teknik gerçeklerle alakasının olmadığını ve sadece siyasi ve profesyonel olmayan bir gündemle alındığını söyledi.

Garipabadi yönetim kurulundan beklenenin İran-UAEK arasındaki örnek işbirliğinin devamını sağlamak olduğunu ifade ederek, ‘’ Bu işbirliğini zedelemek isteyenlerin karşısında birlik halinde durmalıyız, işbirliğinin sorumluluğu sadece İran tarafından kabul edilemez, bu zedelendiği takdirde, herkes bunun negatif etkilerine katlanmalı. ‘’ dedi.

Karar taslağının nükleer silahlara sahip veya bunlara ev sahipliği yapan ülkeler tarafından verilmesinin üzücü olduğunu ifade eden Garipabadi, bu ülkelerin kaygılı olduklarını iddia etmelerinin tüm uluslararası mekanizmalarla alay etmek olduğunu kaydetti.

Bu üç ülkenin şu ana kadar Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmek için bir adım atmadıklarını ifade eden Garipabadi, bunun Amerika’nın tahrip edici uygulamaları ile birlikte KOEP’in geleceği ile ilgili soru işaretleri yarattığını belirtti.

Mecvut durumun iki seneden beri KOEP’i yok etmeye çalışan ABD- İsrail tarafından uygulanan bir tuzak olduğunu ifade eden Garipabadi, İran’ın ek protokolü geçici ve isteğe bağlı şekilde uyguladığını belirterek, ek protokol İran’da onaylanmadığından hukuki bir taahhüt sayılmadığını dile getirdi.

Garipabadi sözlerinin sonunda UAEK Sekreteryasından kendi yetki alanında sadık kalmasına, İran ve Ajans işbirliğini takdir etmesini, işlerini bağımsız ve profesyonelce yapmasına, aceleci raporlarla siyasi gündemi olanlara fırsat vermemesini ve yaptıklarını Viyana’daki çoklu politikaların uygulandığı son siperi yok etmemesini tavsiye etti.