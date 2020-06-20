İran: UAEA yönetim kurulunun kararı kabul edilmezdir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yönetim kurulunun İran hakkındaki kararının onaylanmasına tepki göstererek, "İran İslam Cumhuriyeti, UAEA ve yönetim kurulu ile ululararası güvence çerçevesinde en üst düzeyde işbirliğine sahiptir. Bu kadar işbirliğinin ardından onların yanlış ve mesnetsiz bilgilere dayanarak İran'a yeniden baskı yapmaları kabul edilmezdir. Kendileri de İran'ın baskı altında bir şey yapacak bir ülke olmadığını iyi biliyorlar" ifadelerinde bulundu.

"Bizim işbirliğimizin temeli açıktır. Bu nedenle bu kararı kabul etmiyoruz. Burada dikkatimizi çeken en önemli mesele Avrupa ülkeleri özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere'nin tuhaf davranışlarıdır" diyen Musevi, şöyle devam etti: "Nükleer anlaşmanın üyeleri olan bu üç Avrupa ülkesi ne yazık ki çok tehlikeli bir oyun başlatmıştır. Biz, Avrupalıların Siyonist Rejim ve ABD'nin serdiği tuzağa düştüklerini ve bir kez daha ne kadar aciz ülkeler olduklarını gösterdiklerini düşünüyoruz."