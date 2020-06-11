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11 Haz 2020 16:45

Zarif: ABD'nin BM'yi kötüye kullanma hakkı yok

Zarif: ABD'nin BM'yi kötüye kullanma hakkı yok

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden ABD'nin İran tutumunu eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden ABD'nin İran tutumunu eleştirerek, ABD'nin İran'la gerginliği tırmandırmaya çalıştığını ve başkalarının kendisine itaat etmesi için baskı kullandığını söyledi.

Zarif'in paylaşımında, "Fakat, ‘Irak'ta terör operasyonu düzenleme’, ‘Yemen ve Filistin'deki savaş suçlarında ortaklık yapma’, ‘deniz korsanlığı suçu işleme’, ‘nükleer anlaşma, ‘BMGK 2231 sayılı kararı ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) kararlarını çiğneme’ gibi itiraflarla ABD'nin İran’ın itibarını düşürmek için UAEK ile BM'yi kötüye kullanma hakkı yoktur" ifadelerinde yer verildi.

News Code 1887072

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