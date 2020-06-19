Dışişleri Bakanı Zarif'ten UAEK yönetim kuruluna çağrı

İRNA'nın haberine göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün akşam Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "UAEK yönetim kurulu üyeleri nükleer anlaşma düşmanlarına İran'ın menfaatlerini tehlikeye atmasına izin vermemeli; (Almanya, İngiltere ve Fransa) üç Avrupa ülkesi de İran'la yapılan nükleer anlaşma kapsamındaki görevlerini yerine getirmede hezimete uğradıktan sonra anlaşma düşmanlarının suç ortağı olmamaları lazım." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin gizleyecek birşeyi olmadığını ifade eden Zarif'in mesajında, "Son 5 yılda İran'da yapılan denetlemeler UAEK tarihindeki (tüm denetlemelerin) en fazla denetlemelerdir; anlaşmaya varılacak bir çözüm yolu mümkün, fakat (yönetim kurulundaki İran karşıtı ) bildiri bunu yok edecektir." ifadesine yer verildi.