İran'dan UAEK Yönetim Kurulu'na 'siyasi karar' uyarısı

İran'ın Viyana'daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nda (UAEK) İran karşıtı tasarının onaylanması için uğraşan İngiltere, Almanya ve Fransa'nın eylemini eleştirerek, "İran, UAEK ile kapsamlı ve yapıcı bir şekilde işbirliği yaparken, 'İran'dan UAEK ile tam bir işbirliği yapması'yla ilgili sunulan tasarı yapıcı olmayan esef verici bir girişimdir" dedi.

Garipabadi, "Tasarının nükleer silahı olan ya da ölümcül silahlara ev sahipliği yapan ülkeler tarafından sunulması ve diğer yandan İran hakkındaki endişelerin dile getirilmesi uluslararası normlar ve silahsızlanma anlaşmalarıyla alay etmek anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getiremeyen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın tutumunu eleştiren Garipabadi, onlara seslenerek, "Eğer bu üç ülke nükleer anlaşmayı kurtarmak için gerekli adımlar atmıyorsa, en azından durumu daha da zorlaştırmamalı" tavsiyesinde bulundu.

Garipabadi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında yapıcı işbirliğinin devam etmesi için UAEK Yönetim Kurulu'ndan aceleci ve siyasi karalardan kaçınmasını istedi.

Garipabadi ayrıca, "İçinde Amerika’nın amaçları yer alan İran karşıtı bir karar tasarısı onaylanması durumunda İran İslam Cumhuriyeti de ona göre gerekli tedbirleri almak zorunda kalır. Kuşkusuz bu durumdan bu tür siyasi ve yıkıcı eğilimleri gündeme getirenler sorumlu olur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran raporuna dair Garipabadi, şu açıklamalarda bulundu:

"Kurumun dünya çapındaki denetimlerinin yüzde 20'si İran'la ilgilidir ve İran’ın her yıl Ajans’a 33'den fazla ek erişim sağlamasına rağmen, kurumun böyle bir rapor yayınlayarak erişim talebinin abartılması üzücüdür”

Garipabadi sözlerine şöyle devam etti:

"Tahran ve Viyana'da, UAEK yetkilileriyle, herhangi bir erişim talebinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) ek prokolü çerçevesinde mantıklı belgeler ve Ajans’ın bağımsız bilgiler ve değerlendirmelerine dayanması gerektiğini etraflıca konuştuk"

Garipabadi, İran’ın Ajans ile kapsamlı ve şeffaf bir işbirliği yapmakta olduğunu dile getirerek, “Ancak bu, Ajansın düşmanlarımızın yanlış iddialarına dayanan herhangi bir talebine uyacağız anlamına gelmez. Hiçbir ülke de bunu yapmaz" diye konuştu.

İngiltere, Almanya ve Fransa, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nda Amerika'nın iddiaları doğrultusunda, İran aleyhindeki asılsız iddialarını tekrarladılar.

UAEK Yönetim Kurulu oturumu dün Viyana'da başlarken 5 gün sürecek olan sözkonusu oturum video kanalıyla yapılmaktadır.