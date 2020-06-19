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19 Haz 2020 15:19

NATO: Türkiye donanmasının Fransız gemilerini taciz ettiği iddialarını inceleyeceğiz

NATO: Türkiye donanmasının Fransız gemilerini taciz ettiği iddialarını inceleyeceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Fransa'nın bu ay Akdeniz'de "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" yönündeki iddialarını araştıracağını açıkladı.

Stoltenberg dün NATO savunma bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Akdeniz’deki olay birkaç müttefik tarafından toplantıda ele alındı. NATO askeri yetkililerinin olayı tam olarak açıklığa kavuşturmak için olayı araştırdığından emin olmanız mesajı veriyorum” dedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 10 Haziran’da Türk savaş gemilerinin doğu Akdeniz’deki Fransız savaş gemisi Courbet’e radar ışıklarını üç kez yaktığını öne sürmüştü.

Parly, Fransız savaş gemisinin, uydu aktarıcısını kapatıp kendini ve nihai destinasyonunu tanımlamayan Türk gemisi Cirkin’in Libya’ya silah kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmek için NATO görevinde olduğunu iddia ederken Türkiye’den buna yanıt gecikmeden geldi.

Aynı yetkili, Fransa’nın NATO makamlarına bu iddialarını destekleyen herhangi bir somut kanıt da sunamadığını belirtti. Yetkili, gemide ve karargahtaki kayıtların incelendiğini ve teknik dataların böyle bir şey yapılmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: T24

News Code 1887207

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