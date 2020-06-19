NATO: Türkiye donanmasının Fransız gemilerini taciz ettiği iddialarını inceleyeceğiz

Stoltenberg dün NATO savunma bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Akdeniz’deki olay birkaç müttefik tarafından toplantıda ele alındı. NATO askeri yetkililerinin olayı tam olarak açıklığa kavuşturmak için olayı araştırdığından emin olmanız mesajı veriyorum” dedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 10 Haziran’da Türk savaş gemilerinin doğu Akdeniz’deki Fransız savaş gemisi Courbet’e radar ışıklarını üç kez yaktığını öne sürmüştü.

Parly, Fransız savaş gemisinin, uydu aktarıcısını kapatıp kendini ve nihai destinasyonunu tanımlamayan Türk gemisi Cirkin’in Libya’ya silah kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmek için NATO görevinde olduğunu iddia ederken Türkiye’den buna yanıt gecikmeden geldi.

Aynı yetkili, Fransa’nın NATO makamlarına bu iddialarını destekleyen herhangi bir somut kanıt da sunamadığını belirtti. Yetkili, gemide ve karargahtaki kayıtların incelendiğini ve teknik dataların böyle bir şey yapılmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: T24