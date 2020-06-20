Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Sputnik'te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre görüşmede Libya başta olmak üzere bölgesel konular, ikili ilişkiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve turizm konuları ele alındı.

Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Libya ve Suriye gibi bölgesel konuları görüşmek üzere 14 Haziran İstanbul'a gelmesi bekleniyordu ama Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu görüşmenin ertelendiğini duyurmuştu.