İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, bugün İslami Şura Meclisi'nde düzenlenen kapalı oturuma katıldı.

Tuğgeneral Kaani, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kapalı oturumda konuşma yaparak, Şehit General Süleymani'nin Lübnan, Suriye, Filistin ve Irak'ta direniş eksenini desteklemedeki rolünü takdir etti.

"Kudüs Gücü Komutanı olarak görev yaptığı dönemde bu kuvvet daha da güçlenmiştir." diyen Tuğgeneral Kaani, Şehit Süleymani'nin katillerinden intakam alınacağını vurguladı.

Tuğgeneral Kaani, "Yabancılara bağımlılığın sonucu zillettir, bunu Suudilerin durumunda görüyoruz. Günümüzde elde ettiğimiz her şey direniş sayesinde sağlanmıştır. Direnişin sonucu onurdur. Şu anda düşmanın kemikleri kırılmaktadır." diye konuştu.