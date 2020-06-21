Siyonist Rejim güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklar, Siyonist Rejim güçlerinin gece saatlerinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da bazı bölgelere baskın düzenlediğini belirtti.
Siyonist Rejim güçlerinin Kudüs'te 9, Batı Şeria'da da 5 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.
Doğu Kudüs'te gözaltına alınanlar arasında 14 yaşında bir Filistinli çocuğun da bulunduğu dile getirildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen Siyonist Rejim güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Kaynak: AA
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