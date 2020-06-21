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21 Haz 2020 15:49

Siyonist Rejim güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Siyonist Rejim güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Siyonist Rejim güçleri, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, Siyonist Rejim güçlerinin gece saatlerinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da bazı bölgelere baskın düzenlediğini belirtti.

Siyonist Rejim güçlerinin Kudüs'te 9, Batı Şeria'da da 5 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

Doğu Kudüs'te gözaltına alınanlar arasında 14 yaşında bir Filistinli çocuğun da bulunduğu dile getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen Siyonist Rejim güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: AA

News Code 1887272

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