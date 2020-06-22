"İran, Hafter güçlerini destekliyor" iddiası gülünçtür

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin askeri danışmanı Tuğgeneral Hüseyin Dehgan, Elcezire'ye verdiği röportajda, İranlıların ABD Başkanı Donald Trump'la asla görüşmeyeceğinin altını çizerek, "Çünkü onu başkan değil suçlu olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın füze savunma sistemi ve bölgesel politikaları hakkında müzakere edilmeyeceğini vurgulayan Tuğgeneral Dehgan, "ABD'nin Fars Körfezi'ndeki her türlü askeri hareketine sessiz kalmayız ve sert yanıt veririz" ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hüseyin Dehgan ayrıca Riyad'ın onaylaması durumunda, Suudi Arabistan'la önkoşulsuz müzakere ve görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

İran'ın BM ve uluslararası örgütler tarafından resmi olarak tanınan Libya'daki Ulusal Mutabak Hükümeti'ni desteklediğine değinen Tuğgeneral Dehgan, İran'ın Hafter güçlerini desteklediği yönündeki söylentilerin gülünç olduğunun altını çizerek, "İran Libya ile ilgili tüm tarafları, siyasi çözüme çağırmaktadır" dedi.

Yemen'de olup bitenlerden ilk başta Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğuna dikkati çeken Tuğgeneral Dehgan, "Riyad, Yemen savaşında yenilgiye uğradığını itiraf etmeli ve yeni politika izlemelidir" diye konuştu.