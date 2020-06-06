Cumhurbaşkanı Ruhani: Sanal alanına öncelik verilmeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Vatandaşlar bu salgının uzun süreceğine ve ne zaman biteceğinin daha belli olmadığına dikkat etmelidir. Salgın için onaylanmış bir aşının piyasaya çıkması da uzun sürebilir" dedi.

Sağlık protokollerinin uzun bir süre gündemde olması gerektiğine vurgu yapan Ruhani, “Eğer sağlık protokollerini düzgün bir şekilde takip edersek, ticaret ile çalışmamızı sürdürebiliriz; Bu bizim için bir zorunluluktur” ifadesini kullandı.

İran halkına hitap eden Ruhani, “Sosyal aktivitelerde mümkün olduğunca kadar sanal dünyası ön planda olmalı. İlk önceliğimiz bu alan olmalı. İdari işlemler internet üzerinden yapılmalı” tavsiyesinde bulundu.

Ticarette alışverişlerinin de internet üzerinden yapılması gerektiğini belirten Ruhani, şöyle devam etti:

“Bugün, sağlık sektörü çalışmalarının çoğunu internet üzerinden yapıyor. Bu alan sağlık sektörümüze iyi bir şekilde yardımcı olabilir. Bunun vasıtasıyla doktorumuza başvurabilir, elektronik reçete alıp eczaneden ilaç alabiliriz.”

Eğitimde de sanal dünyasının kullanılması gerektiğinin önemine değinen Ruhani, “Eğitimin bir kısmı bu alana taşınmalı ve kalan kısmı ise sağlık protokollerine yumak şartıya okullarda yapılmalı” diye konuştu.

İran'da son 24 saatte 2 bin 886 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 167 bin 156'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, şu ana kadar toplam 129 bin 741 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu oldu.