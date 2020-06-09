İran ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ilişkiler artacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Kırgız mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Ruhani bu görüşmede, İran'ın koronavirüs salgınıyla mücadeledeki kazanımlarına dikkati çekerek, "Hiç kuşkusuz, tüm ülkelerin kendi halklarını salgın karşısında korumak için işbirliği yapmaları gerekiyor" dedi.

Ruhani, İran'ın ABD'nin uyguladığı yaptırımlara rağmen salgınla mücadelede başarılı performans sergilediğini ve bu konuda Kırgızistan dahil olmak üzere bazı dost ülkelere yardım sağladığını söyledi.

Her alanda İran ve Kırgızistan arasındaki karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Ekonomik işbirliğini geliştirmek için salgının sonunu beklememeliyiz. Sağlık protokollerine uyarak ekonomik işbirliğimizi artabiliriz" ifadelerinde bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da bütün alanlarda İran'la ilişkilerini geliştirmekten yana olduklarını belirterek, ülkesinin her zaman İran ile dost ve kardeş olacağını bildirdi.