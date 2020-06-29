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29 Haz 2020 11:54

İsrail'de koronavirüste ikinci dalga başladı

İsrail'de koronavirüste ikinci dalga başladı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı.

Siyonist Rejim Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi.

Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldü, 218 yeni vaka tespit edildi.

News Code 1887443

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