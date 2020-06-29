İran: HMÖ vahşet ve terör örgütüdür

İran Dışişleri Bakanlığı Amerikan İnsan Hakları Haftası münasebetiyle sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İslami Devrim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü'nü (HMÖ) 'vahşet ve terör örgütü' olarak nitelendirdi.

Bakanlığın paylaşımında, "Avrupa bu asi varlığa ev sahipliği yapıyor. Amerikan vergi mükelleflerinin parası da bu yozlaşmış grubun zulmünü sağlıyor" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa ve ABD'nin masum İranlıların münafıklar tarafından katledilmesinde parmağı vardır" diye keydetti.