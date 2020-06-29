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29 Haz 2020 16:31

Türkiye açıkladı: Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak deniz eğitimi

Türkiye açıkladı: Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak deniz eğitimi

TCG Oruçreis, İtalyan ITS Alpino Fırkateyni ile Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi gerçekleştirdi.

TRT Avaz'a göre, TCG Oruçreis, İtalyan ITS Alpino Fırkateyni ile Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi gerçekleştirdi.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateyn, Doğu Akdeniz'de İtalya Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimi faaliyeti yürüttü.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Akdeniz Kalkanı Harekatı’nda görevli TCG Oruçreis Fırkateyni ile İtalyan ITS Alpino Fırkateyni’nin Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra ettiği belirtildi.

Bakanlık, eğitimlere ait görüntüleri de paylaştı.

News Code 1887454

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