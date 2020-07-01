Ruhani'den "Suriye halkı ile hükümetine tam destek" vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana formatı kapsamında videokonferans yoluyla gerçekleştirdikleri Suriye konulu üçlü zirve başladı.

Açılış konuşmasını yapan Ruhani, "Bugün bu zirveyi, dünya koronavirüs denilen bir sorunla karşı karşıyayken düzenliyoruz. Suriye halkı da bundan müstesna değil." dedi.

Ruhani, korona salgınının Suriye’de ekonomi ve sağlık sorunları yarattığına dikkati çekerek, “Bu ülke insani yardıma, özellikle tıbbi malzeme ve sağlık ürünlerine ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin siyasi emellerine ulaşmak amacıyla Suriye'ye karşı Sezar Yasası kapsamında gayri meşru kısıtlamalar uyguladığını kaydederek, ABD'nin kararını "insan haklarını ve ulusların egemenliğini ihlal eden bir ekonomik terörizm" olarak nitelendirdi.

"İran olarak dünyadaki halklara özellikle Suriye'ye karşı herhangi bir yaptırım kararını kınayarak, Suriye halkı ile hükümetini desteklemeye devam edeceğiz" diyen Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD rejiminin bu gayri meşru ve insanlık dışı kararı Suriye'nin dost ve müttefik ülkelerinin iradesini zedeleyemez. ABD emin olmalı ki, terörist gruplara yardım edip askeri baskı yoluyla elde etmediği şeyi ekonomik baskı yoluyla kazanamaz”

İran'ın terörle mücadelesine dair Cumhurbaşkanı Ruhani, "Astana sürecinin garantör ülkesi olarak, Astana formatı kapsamında Suriyeli-Suriyeli görüşmeleri her zaman destekledik. Suriye de dahil olmak üzere tüm bölgede IŞİD ve El Kaide gibi diğer benzer terör örgütleri ile mücadele konusundaki kararlılığımızı tekrar bildirmek isterim." ifadelerinde bulundu.

Ruhani, Şehit General Kasım Süleymani’yi övgüyle yad ederek, "Şehit Kasım Süleymani’ye karşı düzenlenen terör cinayeti ABD'nin terörle mücadelede boş iddialarda bulunduğunu gösteriyor. Amerika terörle mücadele kahramanını şehit etti." açıklamasını yaptı.

Terörle mücadelenin terörün Suriye ile bölgeden tamamen temizlene kadar devam edeceğini vurgulayan Ruhani, “Yabancı güçlerlerden arınmış, bütün ve bağımsız bir Suriye sadece yıllar sonra ülkeye barışı geri getirmekle kalmayacak, aynı zamanda komşularının istikrarına ve güvenliğine de katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye topraklarındaki Amerikan güçlerinin gayri meşru varlığına değinerek, bunun ülke ve bölgedeki mevcut istikrarsızlığın nedeni olduğu için Amerikan güçlerinin acilen Suriye ile bölgeden çekilmesi gerektiğini belirtti.

Siyonist güçlerin Suriye topraklarına yaptığı saldırılara ilişkin Ruhani, Golan Tepeleri'ni işgal edip Suriye'nin ulusal egemenliğini çiğneyen Siyonist Rejim'in saldırılarını şiddetle kınadı.