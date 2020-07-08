Cumhurbaşkanı Ruhani yeni koronavirüs yasaklarını açıkladı

Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin koronavirüs durumuna ilişkin, "Kırmızı bölge olarak tanımlanan tüm eyaletlere, korona kısıtlamaları uygulamak için gerekli kararları verme yetkisini verdik. Şimdiki durumda, düğün ve yas töreni gibi kalabalık merasimlerin yapılması yasaktır." dedi.

Çabahar’da temeli atılan demiryolu projesine değinen Ruhani, “Bu demiryolu hattı Hint Okyanusu yakınındki liman kenti Çabahar’dan başlayacak ve Orta Asya, Kafkasya, Çin ve Rusya ve hatta Avrupa demiryollarına bağlanacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın dış politikası perspektifi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Dış ilişkilerimizle ilgili stratejik bir görüşe sahibiz. Vizyonumuz bölge ülkeleri ve komşularımızla çok iyi ve yapıcı bir etkileşime sahip olmaktır. Tabii ki, bölgedeki iki ülke kendileri bizimle yapıcı ilişkiler kurmak istemediler. Eğer isteselerdi, onlarla iyi ilişkilerimiz olurdu. Çin, Hindistan, Rusya dahil olmak üzere önemli Asya ülkeleriyle ve hatta Avrupa ile iyi ilişkiler kurmayı amaçladık. Elbette ki, Avrupalılar bir dönemde uygun davrandılar, fakat sonrasında Amerika’nın baskısı altında doğru davranamadılar. İran her zaman Afrika ve Latin Amerika ülkeleri de ile iyi ilişkiler kurmak istemiştir"

Siyonist Rejim ve ABD’nin kötü amaçlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani, “Onlar vatandaşları İslami düzenden koparmak ve ülkedeki üç organ arasında ihtilaf yaratmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.