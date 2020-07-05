Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 388 bini geçti

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 533 bin 639 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 445 bin 654 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 409 bin 380 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 935 bin 982 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 318 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi