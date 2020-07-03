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3 Tem 2020 11:11

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 8 bin 728 yeni vak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 8 bin 728 yeni vak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 728 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi, 95 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı 168 bin 61'e yükseldi. 

Bugüne kadar toplam 1 milyon 706 bin 127 test yapıldı.

Son 24 saatte 95 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 749 oldu.

COVID-19 vakalarından 76 bin 25'i iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla COVID-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. 

Kaynak: AA

News Code 1887529

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