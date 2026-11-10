Doha hükümeti, ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla çözülmesi amacıyla yürütülen temaslarda arabulucu rolünü sürdürüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Doha’nın bölgede güvenlik ve istikrarı tesis edecek kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması için müzakere sürecini desteklediği vurgulandı.

Bakanlık, Washington ve Tahran arasındaki krizle ilgili arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ve krizin taraflarından olumlu tepkiler alındığını bildirdi.