İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İran Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren bilgi temelli şirketleri ziyaret etti. Arif, ülkenin ulusal araştırma enstitüleri başkanlarıyla yaptığı toplantıda, bilim ve teknolojinin İran’ın savunma kapasitesinin ve caydırıcılığının artırılmasındaki stratejik rolüne dikkat çekti.

Son iki savaşın deneyimlerine işaret eden Arif, ileri teknolojilerin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli yatırımların ülkenin savunma gücünü artırmada ne kadar etkili olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Arif, “Barış sağlansa da sağlanmasa da düşmanla karşı karşıya gelme süreci devam edecek. Bu nedenle düşman karşısında üstünlüğü elimizde tutabilmek için bilim ve ileri teknoloji geliştirme yolunda çok daha kararlı ilerlemeliyiz” dedi.