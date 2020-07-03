  1. Türkiye
3 Tem 2020 15:49

Bakan Koca'dan Sakarya'daki patlama ile ilgili yeni açıklama

Bakan Koca'dan Sakarya'daki patlama ile ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "2 can kaybımız, 73 yaralımız var" dedi.

Türk basınına göre, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. ​Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıkarken, bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin, "2 can kaybımız, 73 yaralımız var" açıklamasını yaptı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da patlamanın ardından kimyasal gaz uyarısında bulundu.

News Code 1887545

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler