İran yapımı animasyon eseri Hong Kong'da gösterilecek

Yönetmenliğini İranlı sinemacı Lida Fazli üstlenen 'Bu taraf, o taraf' adlı animasyon bu sene 4'üncüsü Hong Kong'da düzenlenecek olan Uluslararası Çocuk Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

Dünyadaki çocuklar arasında barış ve dostluk temasını konu alan 8 dakika ve 50 saniyelik animasyon'un özeti şöyle:

"Hiçbir sınır çocuklar arasındaki dostluk ve sevgi oluşumunu durduramaz. Keşke büyüklerin dünyası da çocukların dünyası kadar huzur ve dostlukla dolu olsaydı..."

Uluslararası Çocuk Film Festivali önümüzdeki Ağustos ayının ortasında yeni tip koronavirüsün yayılması nedeniyle internet üzerinden canlı olarak düzenlenecektir.