İran yapımı iki animasyon Japonya'da yarışacak

İranlı sinemacı Şiva Sadık Esadi’nin ‘Yengeç’ ve Amir Houshang Moin'in yönetmenliğini yaptığı ‘Kurt muyum?’ adlı kısa animasyonlar bu sene 18’incisi Japonya’da düzenlenecek olan Uluslararası Hiroşima Animasyon Festivali’nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

10 dakika ve 50 saniyelik ‘Yengeç’ animasyonu, okuldaki tiyatro grubuna katılmak isteyen utangaç bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Ancak çocuğa sunulan tek rol bir yengeç rolüdür.

Efsane Şaban Nejad’ın kaleme aldığı kitabından esinlenerek sinemaya uyarlanan 8 dakikalık ‘Kurt muyum?’ kısa animasyonun da özeti şöyle: "Öğrenciler, okulda herkesin tanıdığı kurt ile kuzu masalını kukla oyunu ile sergiliyorlar. koyun, yavrularını bulmak için bahçeye çıkınca, çimler üstünde yatan ve her horlayışında yaprakları titreten bir kurdu görüyor. Kurt her zaman olduğu gibi başarısız kalıyor…"

Uluslararası Hiroşima Animasyon Festivali 20-24 Ağostos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.