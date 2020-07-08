Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif: ABD'nin uyguladığı yaptırımların nedeni güçlü İran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının katılımı ile düzenlenen Dışişleri Üst Düzey Yöneticileri toplantısında konuşma yaptı.

Düşmanın tüm gücünü İran'a baskı yapmak için kullandığını kaydeden Zarif, İran’ın büyüyüp güçlü olması nedeniyle ABD'nin yaptırım uyugladığını belirtti.

Bazı ülkelerin İran halkına yönelik baskılarına işaret eden Zarif, ''Gayri meşru yaptırımların karşısında dayanan İran halkına yönelik böylesi yaptırımlara, başka hiç bir ülke maruz kalmamıştır" diye konuştu.

Natanz olayı uranyum zenginleştirme sürecini etkilemedi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün düzenlediği basın toplantısında, Natanz nükleer tesisinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada bulunarak, bu olayın uranyum zenginleştirme sürecini kötü yönde etkilemediğini söyledi.

Rebii, "Bu tesis eskisi gibi çalışıyor. İran'ın nükleer faaliyetleri barışçıldır ve İran halkının düşmanlarının kötülüğüne rağmen bu çalışmalar devam edecektir" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu o nükleer tesis ile ilgili iddiaları yalanladı

İran Atom Enerjisi Kurumu yayınladığı bir bildiride Yezd eyaletindeki Şehit Rezaenejad nükleer tesisinde patlama meydana geldiği yönündeki sahte haberleri yalanladı.

Yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu nükleer tesiste herhangi bir patlama meydana gelmemiştir. Yurt dışındaki İslam Devrimi karşıtı medya kuruluşları umutsuzluk yaratmak, Siyonist Rejime ve büyük şeytanın (ABD) İran milleti üzerindeki azami baskısına eşlik etmek için böyle bir temelsiz iddiayı yaymıştır.”

İran'da güncel koronavirüs vakaları: Son durum ne?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 200 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 11 bin 931'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 637 artarak 245 bin 688'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 270'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 207 bin kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.