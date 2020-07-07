Afganistan Milli Refah Partisi'nden Suudi Arabistan'a tepki

Afganistan Milli Refah Partisi yayınladığı bir bildiride, Suudi gazetelerinden Şarkul Avsat’in Irak’ta Şii Müslümanların en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani’ye karşı hakaretine tepki göstererek, bunun Al Suud hükümdarlarının İslami ilkeler ve değerlere uymadığını gösterdiğini duyurdu.

Bildiride ayrıca, Suudi Arabistan’ın Kabil Büyükelçisinin Afganistan’da 100 dini okulun inşasına yönelik iddialarına tepki olarak şu ifadelere yer verildi:

“Afganistan’da dini okul inşa etmek yerine Suudi Arabistan’daki kumarhaneleri kapatın. Afganistan’da intihar merkezleri kurmak yerine Yemen’deki çocuk öldürmesini ve hava saldırılarını durdurun. Afganistan'da aslında IŞİD teröristlerinin merkezi olan 100 dini okul inşa etmek yerine Filistin halkının saygınlığını savunarak İsrail’le gizli ilişkilerinizi kesin.”

Afganistan Milli Refah Partisi, Suudi Arabistan’dan dini okul inşa edip Selefi ve Vehhabi zihniyetini yaymak yerine mali yardımını Afgan güvenlik birlikleri güçlendirmek için Afganistan’a sunmasını istedi.

Suudi gazetesi Şarkul Avsat son günlerde Ayetullah Sistani ile ilgili iğrenç bir karikatör yayınlamıştı.