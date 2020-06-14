Ayetullah Sistani'nin cihad fetvası IŞİD'in kötü planlarını çökertti

Irak medyasına göre, Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi, Şii Müslümanların önde gelen din alimlerinden Ayetullah Ali Sistani tarafından terör örgütü IŞİD'e karşı cihad fetvası verilmesinin yıldönümü münasebetiyle yaptığı bir konuşmada, "Bu fetva terör örgütü IŞİD kalıntılarının ilerlemesini önleyerek onların babarlığını ortaya koydu ve Irak'ı bu terör örgütünün kötü planlarından kurtardı" dedi.

El-Kazımi, sözlerine şöyle devam etti:

"6 yıl önce Büyük Irak milleti ayağa kalktı ve terör örgütü IŞİD'in yarattığı terör fırtınası karşısında durdu. Bazıları Irak'ın bu krizden geçemeyeceğini düşünüyordu. IŞİD'in kalıntıları insanlık dışı cinayetler yapıyordu. Hatta dini, kültürel ve tarihi merkezler de onların işlediği cinayetlerden güvende değildi"

Irak Başbakanı, " Haşdi Şabi güçlerinin ortaya çıkması IŞİD'e karşı mücadelede gerçek bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu güçler teröristleri yenmek ve işgal altındaki bölgeleri kurtarmak için önemli rol oynamıştır" diye konuştu.