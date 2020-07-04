Irak Alimler Birliği'nden Suudi gazetesinin Ayetullah Sistani'ye hakaretine tepki

Irak Ehli Sünnet Alimler Birliği Başkanı Şeyh Halit el-Molla sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Suudi gazetesi Şarkul Avsat’in Irak'ta Şii Müslümanların en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani’ye karşı ihanetine tepki göterdi.

Şeyh Halit el-Molla’nın paylaşımında, “Bugün din alimlerine karşı kasıtlı ve planlanmış bir saldırıya tanık olmaktayız. Son olarak da Suudi gazetesi Şarkul Avsat, Ayetullah Sistani'ye hakaret etmeyi amaçlayan saçma bir karikatör yayınlamıştı.” ifadesine yer verildi.

Suudi gazetesinin Irak’ta Şii Müslümanların en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani’ye yönelik hakaretini kınayan el-Molla, “Bizim açımızdan dini merciler saygındır ve onlara karşı herhangi bir hakareti reddediyoruz” ifalerinde bulundu.