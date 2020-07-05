Suudi gazetesinin Ayetullah Sistani'ye karşı hakareti Irak'ta protesto edildi

Al Maluma haber ajansının haberine göre, Irak halkı Suudi gazetesi Şarkul Avsat’in Irak'ta Şii Müslümanların en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani’ye karşı hakaretini protesto etti.

Protesto gösterilerine katılan Irak halkı Suudi Arabistan karşıtığı sloganlar atarak bu ülkenin Irak’ın iç işlerine müdahalesini kınadı.

Iraklı göstericilerin ayrıca Yeşil Bölge girişinden Suudi büyükelçiliğine ulaşmaya çalıştığı ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı öğrenildi.

Suudi gazetesi Şarkul Avsat son günlerde Ayetullah Sistani ile ilgili iğrenç bir karikatör yayınlamıştı.