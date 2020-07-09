ABD'nin "İran Yemen'e silah taşıyor" iddiası temelsiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün yeniden gündeme getirdiği "Tahran'ın Yemen'deki Husilere silah gönderdiği" iddiasını yalanladı.

Musevi konuya ilişkin oalrak, “İran üzerindeki silah yaptırımlarını uzatmak için BM Güvenlik Koneyi’nde başarılı olmadıklarını düşünen ABD’liler bu tür iddialarla kötü amaçlarına ulaşmaya ve azmi baskılarını sürdürmeye çalışıyorlar” dedi.

ABD ile Suudi Arabistan’ın beş yıl boyunca Yemen’e saldırarak binlerce insanın ölümüne neden olduğunu belirten Musevi, “ABD ve Suudi Arabistan Yemen’de işlediği cinayetlerinden sorumlu olmak yerine başkalarına karşı temelsiz iddialarda bulunarak insanlık dışı davranışlarından sorumlu tutulmaktan kaçınmaya çalışıyor” ifadelerinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün yaptığı açıklamada, 28 Haziran'da İran silahlarını Husilere götüren bir teknenin yakalandığını iddia ederek, BMGK'ye "İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması" çağrısında bulunmuştu.