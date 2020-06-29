İran'dan ABD'ye 'silah ambargosu' uyarısı: Şakamız yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

'Bakan Zarif, BMGK toplantısına katılacak'

"Bakanı Zarif, yarın video konferans yöntemiyle düzenlenecek BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak" diyen Musevi, Zarif'in BMGK 2231 sayılı kararı konulu toplantıda bir konuşma yapacağını duyurdu.

'Zarif, Katarlı mevkidaşı ile görüşecek'

Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif'in bugün Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile video konferans yöntemi ile görüşeceğini bildirdi.

İran ile yapılan nükleer anlaşma

ABD yönetiminin İhtilaf Çözüm Mekanizması olan Tetik Mekanizması'na ilişkin iddiaları hakkında Musevi, “Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin bu mekanizmayı kullanma hakkı olmadığını belirtmiştik. Nükleer anlaşma ile BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararını ihlal eden ABD'nin konuya dair konuşma hakkı da yoktur. ABD'yi bir hezimet daha beklediğine inanıyoruz. Daha önce denenmiş yönteme başvurmamalarını tavsiye ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

İran-Çin ilişkileri

Musevi, İran ile Çin arasında sağlanan 25 yıllık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşması konusuna işaret ederek, bunun yeni bir anlaşma olmadığını ve daha önce Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sözü geçen anlaşmaya imza attığını belirtti.

İran'a uygulanan silah ambargosu

ABD özellikle Batı ülkelerinin İran’a uygulanan silah ambargosu tutmunu eleştiren Musevi, şunları kaydetti:

"Bu devletlerin özellikle ABD’nin İran’ın savunma gücü hakkındaki tutumları güvenlik meselelerine dayanıyor ki asla kabul etmiyoruz. Savunma ve füze yeteneklerimiz hakkında kimseyle şakamız yok. Savunma alanında kaydedilen tüm ilerlemeler yaptırımlar altında elde edilmiştir. Avrupalılar tekrar yanlış yola adım atmaya başladılar. Silah ambargosunun uzatılması BM kararına aykırıdır ve sonuçlarını da kabul etmek zorundalar."

İran-Venezuela ilişkileri

Musevi, İran ile Venezuela arasındaki ilişkilerin normal biçimde devam ettiğini dile getirerek, "İran'ın Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri normaldir ve kimseyi ilgilendirmez. İlişkilerimiz devam edecek. Son zamanlarda iki ülke arasıdna olağanüstü bir şey olmamıştır. Sadece normal bir ticaret yapıldı. Bu doğal olarak bazı ülkelerin, özellikle de Amerika'nın beğenisine göre değildi" ifadelerini kullandı.

Haşdi Şabi meselesi

Irak'taki son gelişmeleri değerlendiren İranlı yetkili, "Bu ülkedeki konular Iraklılar ve Bağdat hükümeti ile ilgilidir. İran olarak Irak da dahil olmak üzere hiçbir ülkenin içişlerine müdahale etme niyetinde değiliz. Haşdi Şabi Irak'ta resmi bir askeri güçtür. Irak halkı ve hükümetinin bu sorunu çözüp ülkeyi bir istikrar aşamasına getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

'İran, Türkiye ve Irak, terörle mücadele için kararlı'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, İran ile Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde ortak harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, 3 ülke dahil teröristlerle mücadelenin tüm bölge ülkelerinin gündeminde olduğunu belirterek, İran'ın kendi sınırlarını korumasının doğal olduğunu ve teröristlerin yuvalandığı her heri temizlediğini vurguladı.