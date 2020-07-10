İran: Çin ile ikili ilişkileri geliştirme konusunda çok kararlıyız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gulamrıza Ensari, dün gece konuk olduğu devlet televizyonunda, İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasına dair açıklamalarda bulunarak, “Bu anlaşma stratejik olduğu için Batı ülkeler doğal olarak bundan endişe duymaktadır” dedi.

Ensari, “İslam Devrimi'nin başlangıcından bu yana iyi düzeyde olan İran-Çin ilişkilerinin temeli aktif ekonomik münasebetler ve kazan-kazan ilişkilerine dayanmıştır. Coğrafi kapasitesi ve tarihi ekonomik bağları göz önüne alındığında, iki ülke arasında uzun vadeli ilişkiler planlamak doğaldır.” ifadelerinde bulundu.

Anlaşmaya ilişkin bazı iddiaları "çok gülünç" olarak nitelendiren Ensari, "Anlaşma kapsamıdna Kiş Adası'nın Çinlilere devredilecek gibi bazı söylentiler çok gülünç, çünkü şu anda hiç kimse İran ile topraklarını devretme konusunda görüşme yapmıyor" açıklamasını yaptı.

Ensari, İran’ın Çin ile çeşitli ticari ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Şimdi iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde bir üretim döngüsü var ve bizden resmi olarak petrol satın alan tek ülke Çin’dir. Karşılıklı ilişkiler sırf petrol ve enerji ile sınırılı kalmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD ve İngiltere'nin ve genel olarak Anglo-Saksonların politikası Çin ile Rusya ile ilişkilerimizi önlemek için İran'a baskı yapmaya odaklanmaktır” diyen Ensari, İran ve Çin arasındaki işbirliğinin muhteşem olduğunu ve Rusya ile Çin'ın nükleer meselelerde de her zaman İran’ı desteklediğini dile getirdi.

Gulamrıza Ensari, koronavirüs salgını döneminde de Çin’in İran’a çok sayıda yardımda bulunduğunu ifade ederek, İran-Çin ilişkilerini ilerletme konusunda Tahran’ın çok kararlı olduğunu aktardı.

İran ve Çin arasında yakın stratejik ilişkilerin kurulmasının her iki ülkenin de lehine olduğunu kaydeden Ensari, “İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasının detayları tamamlanınca tam olarak kamuya açılanacaktır” diye konuştu.