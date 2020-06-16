İran ve Rusya, küresel meselelerin çözümünde tek taraflılığı reddetti

Zarif ve Rus mevkidaşı Lavrov tarafından yapılan ve 'İran ve Rusya'nın Uluslararaı Hukuk Seviyesinin Yükseltilmesi Konusundaki Açıklaması' başlığını taşıyan 13 maddelik ortak açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu, küresel krizlerin çözümünde tek taraflı ve yasa dışı yaklaşımlarla mücadele etmeyi ve bölgesel ve uluslararası acil ve zorunlu meselelerin çözüme kavuşmasında uluslararası hukukun tanınmış ilkelerine dayalı çok taraflı ve adilnae yaklaşımları güçlendirmeyi hedeflemektedir" denildi.

İran resmi haber ajansına göre, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti ile Rusy Federasyonu, devletlerin diğer ülkelerin toprak bütünlüğü veya siyasi bağımsızlığına karşı BM Antalşaması'na aykırı olarak tehdit savurmak veya zor kullanmaktan çekinmesine ilişkin ilkenin zorunluluğuna vurgu yapmakta ve tek taraflı askeri müdaheleleri kınamaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu, her biçim ve gerekçeyle hükümetlerin veya onlara bağlı kurumların zayıflatılması veya istikrarsızlaştırılması çalışmalarını, anılan ilkenin ihlali olarak görmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu, diğer ülkelerin iç veya dış işlerine karışmama ilkesinin bir parçası olarak devletlerin uluslararası ilişkileri geliştirmek ve kendi doğal kaynaklarına daimi olarak egemen olmaları için kendi siyasi, ekonomik, kültürek ve sosyal sistemlerinin belirleme konusunda ihlal edilemez hakka sahip olduklarına ve devletlerin yabancı müdahaleler, rejim değişikliği, zor ve tehdit olmadan kendi halklarının iradesi ile hareket etme hakkına sahip olduklarına vurgu yapmaktadır.

İran ve Rusya ayrıca ikili stratejik ilişkileri geliştirmek adına uluslararası hukukun yükseltilmesi ve adilane bir uluslararası sistemin kurulması amacıyla iş birliğini yükseltme doğrultusunda adım atmaktadır."