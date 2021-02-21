İran'ın manevi başkenti Kum

İran için en önemli şehirlerden biri olan Kum şehri, İslam Devrimi'nin başladığı nokta olarak simge anlama sahiptir. Bu şehir gezginler için önemli bir turistik şehir konumunu koruyor. Şehre otobüsle girdiğinizde görevli kılık kıyafetinize bir göz gezdirerek şehre girebiliyorsunuz. Şehir içi ulaşımda toplu taşıma seçenekleri hizmet veriyor. Su kaynakları yönünden zengin olan Kum, ismini de su kuyuları ile ilgili bir rivayetten aldığı belirtiliyor. 930 rakımlı bu kent dini ögelerle dolu mistik bir yapıya sahip. Hz. İmam Musa Kazım’ın (a.s) kızının Fatıma-i Masume Türbesi bu şehirde yer alıyor.

Kent için önemli olan din ve kültür turizminin yanına 37 bin cilt el yazması eserin bulunduğu Necef Kütüphanesi de bir diğer önemli nokta durumunda. 1300 yıllık el yazması Kur’an da buradaki önemli eserler arasında yer alıyor. İran’ın büyük şehirleri arasında yer alan Kum’da gezilecek yerler, resmi başkent olmasa da manevi başkent konumunda bir şehir konumunu koruyor. Her ne kadar etrafında verimsiz çöller bulunsa da içerisindeki zengin medreseler ve köklü kültür geçmişiyle İran için bellek vazifesi görmektedir.

Gezilecek yerler

Kum’da zaman geçirme alternatifleri olarak öncelikle mistik merkezlerin ziyareti ve şehir gezisi tercihi gelmektedir. Bunun için gezi firmalarıyla kafileye katılabilir; bilinçli bir gezi gerçekleştirebilirsiniz. Bireysel olarak gezmek istiyorsanız da araç kiralama gibi seçeneklerden faydalanarak şehir içinde pratik geziler gerçekleştirebilirsiniz. Dini yapısına vurgu yaptığımızda Hızır dağı ve isimsiz şehitler dağını ziyaret ederek mistik havayı teneffüs edebilirsiniz.

Yeme içme

Alışveriş yaparken sıkça karşılaştığınız baharatlar, Kum lezzetlerinde de karşınıza çıkıyor. Şehrin kendine has lezzetleri yanında İran mutfağının zengin örneklerini tadabilir; damağınızda özel lezzetler bırakabilirsiniz. Biryan kebabı seçeneğini tercih ederek İran mutfağının köşe taşı lezzetini tatmış olacaksınız. İran’ın bir diğer özel yemeği pilavlı keklik sarmada mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasındadır. Kum gezinizi daha lezzetli hale getirmek istiyorsanız zereshk pilavını da menünüze ekleyebilir bu özel lezzeti de tadarak gezinizi unutulmaz bir anıya dönüştürebilirsiniz. Dünyaca meşhur acem pilavını da Kum’a gelmişken tatmamak olmaz. Lezzeti yerinde tadarak en güzel halini tatmış olacaksınız.

Kaynak: Hadigez.com