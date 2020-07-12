Libya'da petrol üretimi resmi olarak yeniden başlıyor

Sputnik'e göre, Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu NOC, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelindeki petrol ihracatına ilişkin mücbir sebep halinin kaldırıldığını ve ilk olarak Sidra Petrol Limanı'ndaki ham petrol tanker gemisine yükleme yapılacağını belirtti.

Ülke genelinde ocak ayından bu yana petrol üretimine karşı uygulanan yasa dışı blokajın petrol rezervlerinde yol açtığı tahribat sonucu üretimin ilk aşamada düşük başlayacağı kaydeden NOC, kapasite artışının zaman alabileceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca Libya ekonomisinin, petrol kesintisi nedeniyle bugüne kadar 6.5 milyar dolar zarar etmesinin yanı sıra NOC'nin üretim kesintisi kaynaklı altyapıda doğan zararı gidermek için büyük bir maliyetle karşı karşıya olduğu bilgisi yer aldı.