İran: Yaptırımlara rağmen petrol sanayimiz gelişiyor

Tahran'ın güneybatısında yer alan Yaran petrol sahasını geliştirme anlaşmasının imza töreni kapsamında gazetecilere konuşan Zengene, İran'ın şartlar ne olursa olsun teslim olmayacağını ve ABD'nin yaptırımlarına rağmen petrol sektöründe ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.

Namdar Zengene, ihtiyaç olduğu sürece İran'ın petrol sanayii kapasitesini arttıracağına temasla, petrol sektöründe üretilen temizlik malzemeleri ve dezenfektanların koronavirüs ile mücadeledeki rolüne vurgu yaptı.

Petrol Bakanı, Uluslararası Tahkim Divanı'nın İran ile Türkmenistan arasındaki doğalgaz anlaşması konusundaki kararına işaretle, İran Milli Gaz Firması'na yönelik herhangi bir zarar veya cezasın sözkonusu olmadığını, buna ilaveten bu mahkemenin İran Milli Gaz Firması'nın Türkmen Gaz'ın ihraç ettiği gazın kalite ve miktarına ilişkin ceza ödenmesi hakkındaki talebinin kayda değer kısmını kabul ettiğini belirtti.

Petrol Bakanı ayrıca, İran'ın Türkmenistan halkı ve hükümetinin dostu ve komşusu olduğuna temasla, anlaşmaların uluslararası adalet divanına gitmesinin yaygın bir durum olduğunu ve iki ülkenin işbirliğinin sürmesi için bir sorun teşkil etmediğini vurguladı.