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20 Tem 2020 12:31

İran: Bölgeki ülkeler ile diyalog yapmaya hazırız

İran: Bölgeki ülkeler ile diyalog yapmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, İran’ın bölgesel ihtilafların çözülmesi için bölgedeki tüm ülkelerle diyalog ve isbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın bölgedeki meselelerin çözülmesi için komşu ülkelerle diyalog yapmaya hazırlıklı olup olmamadığına ilişkin olarak, “İran, her zaman bölgede istikrar, güvenlik ve huzur sağlamaktan yanadır” dedi.

Bölgedeki ihtilafların yalnızca diyalog yoluyla çözüleceğini vurgulayan Musevi, “İran İslam Cumhuriyeti bölgede istikrar ve güvenlik sağlanması için her zaman dış müdahale olmadan bölge ülkeleri arasında diyalog yapılmasına inanıyor” ifadelerinde bulundu.

News Code 1887920

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