Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İspatlandığı takdirde Natanz olayında parmağı olanlara sert tepki verilecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, dün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Musevi, Natanz Nükleer Tesisi’ndeki olay hakkında, "İlgili raporlar, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi ile Atom Enerjisi Kurulu’na sunulmuş, fakat henüz nihai bir sonuca varılmamıştır. Süreç bitince nihai rapor ile alınacak uygun tedbirler kamuya açıklanacaktır. Herhangi bir rejim veya devletin bu olaya doğrudan ya da dolaylı olarak karıştığı sonucuna varırsak, sert bir tepkiyle karşılık verilecektir. Böylece vurup kaçma teknikiğini uygulama döneminin bittiğini anlamış olacaktır" açıklamalarında bulundu.

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, dün, Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışmaya dair değerlendirmede bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son gerginliğe ilişkin Musevi, "Bu talihsiz bir olaydı. Dağlık Karabağ sorununun diyalog yoluyla çözülmesini umuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti de sorunu çözmek için çalışmaya hazır olduğunu duyurdu." dedi.

İran: Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutluluk duyduk

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da güncel koronavirüs vakaları: Son durum ne?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 203 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 13 bin 32'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2349 artarak, 259 bin 652'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3375'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 222 bin 539 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.