Yemen'den BM'nin Suudi Arabistan tutumuna eleştiri

Al Masirah TV kanalının haberine göre, Yemen Petrol Şirketi yayınladığı bir bildiride Birleşmiş Milletlerin (BM) Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırganlığı karşısındaki tutumunu eleştirdi.

"Ne yazık ki BM, Suudi koalisyonu destekliyor. Bu kabul edilmez bir meseledir" denilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Suudi koalisyonu halihazırda Cizan yakınlarında 20 petrol tankerine el koymuştur ve BM bu kaoisyonun deniz korsanlığına karşı herhangi bir adım atmıyor."

Bildiride, Suudi koalisyonu tarafından el konulan akaryakıt taşıyan gemilerin bir an önce serbest bırakılması istenildi.