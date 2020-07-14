Yemen'de yeni nesil balistik füzeler tanıtılacak

Al Masirah TV kanalına röportaj veren Yemen İdeoloji Ofisi Yardımsıcı Abdullah bin Amir, “Biz daha önceki operasyonlarda sadece bir adet balistik füze fırlatırdık, ancak bugün birkaç füze ve İHA fırlatabiliriz” dedi.

Sınırlı operasyonlar döneminin bittiğini anlatan Bin Amir, “Tüm hedeflerimiz askeri olarak ve düşmanın saldırganlığına karşı yapılıyor. Günümüzde kuşatma artmıştır ve silahlı kuvvetlerimiz kuşatmanı kaldırması için düşmana baskı yapmak amacıyla askeri operasyon yapmalıdır” ifadelerinde bulundu.

Bin Amir, “Bizim yaptığımız operasyonlar körü körüne değil. Biz sivillleri hedef almıyoruz ancak Suudi hava savunmasının şaşkınlığı kayıplarının artmaısna neden oluyor” şeklinde konuştu.

Yemenli yetkili ayrıca, “Uygun bir zamanda yeni nesil balistik füzeler tanıtılacaktır” ifadesini kullandı.