İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 199 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 13 bin 410'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 388 artarak, 264 bin 561'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 411'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 227 bin 561 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Buşehr, Rezevi Horasan, İlam ve Kirmanşah, Gülistan ve Mazenderan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.