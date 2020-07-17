La Liga'da şampiyon Real Madrid

Ligin bitimine bir hafta kala sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 2-1 yenen Real Madrid 34. lig şampiyonluğunu ilan etti.Real Madrid'in gollerini Fransız futbolcu Karim Benzema Dk. 29 ve Dk. 77 (penaltıdan) atarken, Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente İborra kaydetti.İkinci sırada kalan Barcelona ise sahasında Osasuna'ya 2-1 yenildi.Osasuna 16. dakikada Jose Arnaiz ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın beraberlik golü 62. dakikada Lionel Messi'den geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+4'de Roberto Torres ile golü bulan Osasuna sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala Real Madrid 86 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, Barcelona 79 puanla ikinci sırada yer aldı.La Liga'nın 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarındaki şampiyonu Barcelona'nın üstünlüğüne son veren Real Madrid, son olarak 2017-2017 sezonunda lig kupasını kazanmıştı.La Liga tarihinde 34. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, müzesinde 26 lig kupası bulunan ezeli rakibi Barcelona ile arasındaki farkı da açtı.

Kaynak: Yeni Çağ

