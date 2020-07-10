  1. Spor
10 Tem 2020 14:16

Mesut Özil'in Arsenal'den sonra yeni adresi!

Mesut Özil'in Arsenal'den sonra yeni adresi!

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mesut Özil'in yeni adresinin ABD ya da Türkiye olacağını yazdı.

Arsenal'de menajer Mikel Arteta ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi. The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'in yeni rotası ABD veya Türkiye olacak.

Arsenal'in en çok kazananlarından biri

2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, haftalık 350 bin pound ile kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyor.
Mesut Özil bu sezon Arsenal'de 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, menajer Arteta tarafından zaman zaman kadro dışı bırakılmıştı.

Kaynak: Sabah

News Code 1887692

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