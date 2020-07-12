Zengin iş adamının transfer sözü: Ronaldo!

utbol dünyasında son yıllarda görmeye alıştığımız kulüp satın alımına bu kez Fransa'da tanıklık edeceğiz. Tunus asıllı Fransız iş adamı Mohamed Ayachi Ajroudi, Fransa'nın köklü takımlarından Marsilya'yı satın almak için girişimlere başladı.

Fransız basınının haberine göre Mohamed Ayachi Ajroudi ile Marsilya yönetimi arasındaki görüşmeler olumlu bir şekilde sürüyor.

Ajroudi'nin Marsilya için büyük bir bütçe ayırdığı ve transferde cömert davranma sözü verdiği belirtiliyor.

Hayali Ronaldo

Fransa'da PSG'nin hegomanyasını yıkmak isteyen Ajroudi'nin Marsilya'yı satın aldıktan sonra planı ise hazır: Cristiano Ronaldo

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Mohamed Ayachi Ajroudi, ''Futbolu çok seviyorum, aslında tüm sporları seviyorum ama futbolu bir başka severim. Alman disiplinine hayranım, özellikle Bayern Münih'inkine. Oyun tarzı olarak da Barcelona'yı seviyorum. Futbolcu olarak ise tabii ki Cristiano Ronaldo...'' sözlerini kullandı.

"Onu getirmek için her şeyi deneyeceğim"

Mohamed Ayachi Ajroudi, ''Ronaldo'yu Marsilya'da hayal ediyor muyum? Hayatta her şey mümkün. Bu durum beni heyecanlandırıyor. Onu getirmek için her şeyi deneyeceğim." dedi.

Zengin iş adamının teknik direktör olarak düşündüğü kişi ise Real Madrid'in başındaki Zinedine Zidane.

Ajroudi, ''Yapacağımız yatırımlarla PSG'yi yakalacağız. Ben kazanan bir insanım ve kazanma hırsım çok fazladır. Marsilya hala Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek Fransız takımı. Bunu unutmayın...'' şeklinde konuştu.

Marsilya, geçen sezon Fransa Ligi'ni 2. sırada tamamlamıştı. İtalya basını ise Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılma ihtimali olduğunu iddia etmişti.

kaynak: Haber7