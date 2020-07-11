İran yapımı kısa film uluslararası üç film festivalinde yarışacak

İranlı sinemacı Marziyeh Riyahi’nin yazıp yönettiği “Sürücülük Kursu” adlı kısa film, Ağustos ayında İspanya, İtalya ve ABD'de düzenlenecek olan ululararası üç film festivaline katılım hakkı kazandı.

İspanya'da düzenlenecek olan Vinaros, İtalya'da düzenlenmesi beklenen SiciliAmbiente ve ABD'deki Macon, "Sürücülük Kursu" adlı kısa filme ev sahipliği yapacak festivallerdir.

"Sürücülük Kursu" adlı kısa film, daha önce Ermenistan’da düzenlenen 16.Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali’nin yanı sıra İrlanda'da düzenlenen Uluslararası Dublin Kadın Filmleri Festivali’nde en iyi kısa film ödülünü alırken İngiltere'de düzenlenen 13.Uluslararası I will tell Film Festivalin'de de en iyi dram filmi seçilerek ödül almıştı.

Bu film ayrıca ABD'de düzenlenen 18. Topaz Kadın Filmleri Festivali'nin 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.